طارق السيد: جوميز يوافق على تدريب النادي الأهلي بشرطين!

فجر طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق مفاجآة من العيار الثقيل حول آخر المستجدات عن مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب القلعة الحمراء.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره بيراميدز في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم اللقب لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

قال طارق السيد عبر الصفحة الرمسية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: جوميز يوافق على تدريب الأهلي بشرط الحصول على 200 ألف دولار شهرياً وإلغاء منصب مدير الكرة.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لخوض تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر، من أجل استكمال الاستعداد لخوض لقاء بيراميدز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة.

فيما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن النادي الأهلي فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.