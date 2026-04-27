الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أمل مجدى

ارتفعت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة اليوم الإثنين 27 أبريل 2026  مع استمرار الاستقرار وحالة التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق.

ويظل المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن وأهم وسائل الادخار خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل الذهب هو الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2027 ووصل عيار 24 في السوق المحلية لنحو 8015 جنيه للبيع و7970 جنيه للشراء، 

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، نحو 7015 جنيه للبيع و6975 جنيه للشراء.

أما عيار 18 وهو الأكثر انتشاراً بسبب رقي موديلاته وسعره المناسب لجميع الفئات وصل نحو 6015 جنيه للبيع و5980 جنيه للشراء.

 وسجل سعر عيار 14 نحو 4675 جنيه للبيع و4650 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 56120 جنيه للبيع و55800 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة داخل السوق المحلية نحو 249360 جنيه للبيع و247940 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، وصل سعر الأونصة لنحو 4718.32 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

جدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب عالميا وبالتالي محلياً أهمها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

وتسهم أسعار الفائدة في تحديد اتجاهات السوق إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى زيادة الاعتماد عليه كأداة للتحوط وقت الأزمات.



 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

لقاء بيراميدز والأهلي

أحمد شوبير يكشف عن مفاجآت بيراميدز في مواجهة الأهلي| تفاصيل

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

ترشيحاتنا

فواكة الصيف

تحذيرات من فواكه صيفية.. تزيد خطر النزلات المعوية

المسقعة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل المسقعة بأقل التكاليف

أصالة

رجعت تهتم.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في باريس

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد