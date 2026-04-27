سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 حالة من التباين مع بداية التعاملات الصباحية، حيث واصل المعدن الأصفر التحرك داخل نطاقات محدودة بعد تراجع سجله خلال تعاملات أمس، وسط متابعة قوية من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار محليًا وعالميًا.

وكان سعر الذهب في مصر قد تراجع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات السبت، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المواطنون في ظل تقلبات الأسواق، حيث يتأثر سعره بعدة عوامل أبرزها السعر العالمي للدولار، وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لآخر تحديثات السوق على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 :

سجل نحو 7995 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21:
 بلغ نحو 6995 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

سعر الذهب عيار 18:
 سجل نحو 6000 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 14:
 بلغ نحو 4665 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 10:
 سجل نحو 3330 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55960 جنيهًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المحلي حوالي 248650 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف نسبيًا من تاجر لآخر وفقًا لمصنعية البيع والشراء.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاع طفيف بنسبة 0.33% لتصل إلى نحو 4709 دولارًا للأونصة، بحسب آخر تحديثات الأسواق العالمية، وفق بيانات وكالة بلومبرج، حيث تعادل الأوقية الواحدة نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24.

ويعكس هذا الارتفاع العالمي استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، ما يدفع المستثمرين نحو زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في فترات التقلبات الاقتصادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

أسعار الحج 2026 في مصر.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز

ليلة الحسم الكبرى.. صدام القمة يشعل الدوري واللقب على صفيح ساخن.. الزمالك للاقتراب بقوة من الدرع أمام إنبي .. والأهلي وبيراميدز فى تحد خاص

أرشيفية

إلغاء مفاوضات وتصعيد متبادل.. هل تدفع خلافات واشنطن وطهران المنطقة إلى حافة الانفجار؟

صورة السباح

ثوانٍ فاصلة بين الحياة والموت| القصة الكاملة لإنقاذ سباح جديد من الغرق في نادي الاتحاد.. والأهالي: أصدقاء بلال أنقذوه

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد