سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 حالة من التباين مع بداية التعاملات الصباحية، حيث واصل المعدن الأصفر التحرك داخل نطاقات محدودة بعد تراجع سجله خلال تعاملات أمس، وسط متابعة قوية من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار محليًا وعالميًا.

وكان سعر الذهب في مصر قد تراجع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات السبت، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المواطنون في ظل تقلبات الأسواق، حيث يتأثر سعره بعدة عوامل أبرزها السعر العالمي للدولار، وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لآخر تحديثات السوق على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 :

سجل نحو 7995 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21:

بلغ نحو 6995 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

سعر الذهب عيار 18:

سجل نحو 6000 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 14:

بلغ نحو 4665 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 10:

سجل نحو 3330 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55960 جنيهًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المحلي حوالي 248650 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف نسبيًا من تاجر لآخر وفقًا لمصنعية البيع والشراء.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاع طفيف بنسبة 0.33% لتصل إلى نحو 4709 دولارًا للأونصة، بحسب آخر تحديثات الأسواق العالمية، وفق بيانات وكالة بلومبرج، حيث تعادل الأوقية الواحدة نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24.

ويعكس هذا الارتفاع العالمي استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، ما يدفع المستثمرين نحو زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في فترات التقلبات الاقتصادية.