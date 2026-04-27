قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سيناء إلى القاهرة.. الأمطار والرياح تجتاح المحافظات بنسبة حدوث 20%
جيش الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
ننشر تفاصيل تدريس "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي
عراقجي: 40 يومًا من الصمود تعزز موقف إيران.. وموسكو وإسلام آباد محطتان لرسم ملامح التفاوض
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين
ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح
ما الحكمة الإلهية من تجلي الله على جبل الطور دون غيره؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8015 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7970 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7015 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6975 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6015 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5980 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 إبريل 2026

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4650 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.120 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.800 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249360 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247940 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.96 جنيه مقابل 52.57 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4708 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

أسعار الحج 2026 في مصر.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يهاجم مسؤولي نادي الإسماعيلي بسبب الهبوط

الاهلي و بيراميدز

أسامة عرابي: الأهلي الأقرب لتحقيق الانتصار أمام بيراميدز

بيراميدز

لقطات من تدريبات بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد