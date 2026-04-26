الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

صعود جديد.. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم بمصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي، ارتفاعا جديد بنهاية تعاملات اليوم بقيمة 15 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 26 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8015جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7970 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7015 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6975 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6015 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5980جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4650 جنيها. 

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.120 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.800 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249360 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247940 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.96 جنيه مقابل 52.57 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4708 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداسا إلهيا بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

لقاء اليوم

الإعلاميين: إنهاء إجراءات تسليم المرحلة الأولي من مشروع جنة 6 أكتوبر الأسبوع الجاري

جانب من اللقاء

هيئة الدواء تبحث مع وزارة التضامن تعزيز التعاون المشترك وسلامة المرضى

بالصور

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد