الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 حالة من الاستقرار داخل محال الصاغة، بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات للجرام، ليستقر عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بالتزامن مع حالة من التذبذب في الأسعار العالمية نتيجة تحركات الدولار وتغيرات السوق الدولية.

ويتابع المواطنون باهتمام كبير سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026، خاصة سعر عيار 21 بالمصنعية الآن باعتباره الأكثر تداولًا في السوق  والأكثر استخدامًا في شراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر زيادة شهدها السوق المحلي، وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث رسمي من شعبة الذهب كالتالي:

  • سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 8005 جنيهات للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 7005 جنيهات للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 6004 جنيهات للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 56040 جنيهًا.

وتوضح هذه الأسعار حالة الثبات النسبي التي يشهدها سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد موجة الارتفاع الأخيرة.

عيار 21 بالمصنعية الآن

بلغ سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن نحو 7005 جنيهات كسعر أساسي للجرام، فيما تتراوح قيمة المصنعية المضافة بين 100 و200 جنيه للجرام الواحد، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.

وبذلك يصبح سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن ما بين:

  • 7105 جنيهات للجرام كحد أدنى
  • 7205 جنيهات للجرام كحد أقصى

ويختلف سعر المصنعية من محل صاغة لآخر، وهو ما يجعل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن متغيرًا بحسب التاجر ونوعية القطعة الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 نحو 56040 جنيهًا، ويعادل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، دون احتساب قيمة المصنعية أو الضريبة.

سعر الذهب في مصر

ويعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الادخار انتشارًا، لذلك يحرص كثيرون على متابعة سعر الجنيه الذهب اليوم إلى جانب متابعة سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب العالمي اليوم نحو 4709.25 دولارًا للأوقية، وسط تذبذب واضح في حركة الأسعار نتيجة تقلبات الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية عالمية مؤثرة.

وتؤثر حركة الأوقية عالميًا بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 في السوق المصرية، إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر صرف الدولار محليًا.

لماذا استقر سعر الذهب اليوم؟

جاء استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد ارتفاع محدود أمس، في ظل ترقب الأسواق لحركة الذهب العالمية واستقرار نسبي في سعر الدولار داخل البنوك.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق المعادن أن يظل سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار عدم وضوح اتجاهات السوق العالمي.

وقد ترتفع الأسعار مرة أخرى إذا واصل الدولار التحرك أو ارتفعت الأوقية عالميًا، بينما قد يشهد السوق تراجعًا نسبيًا في حال هدوء الأسواق الدولية.

