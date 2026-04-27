الذهب الأصفر .. صوامع الغربية تستقبل أطنان الأقماح من المزارعين | صور وفيديو

شهدت صوامع وشون محافظة الغربية اليوم استمرار توافد المئات من الموردين للأقماح الموسمية "الذهب الأصفر" وسط أجواء من الفرح والبهجة بين صفوفهم في ظل توفير كافة السبل الراحة والتيسيرات اللازمة طوال الفترة ما بين 15 ابريل حتي منتصف شهر أغسطس القادم .

موسم توريد الاقماح

كما تعد المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 137657 فدانًا، كما تم تجهيز 24 موقعًا تخزينيًا بطاقة إجمالية تصل إلى 181140طنًا موزعة جغرافيًا على مختلف المراكز والمدن لتيسير عمليات التوريد على المزارعين بينما إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 5983.111 طن من القمح المحلي.

دعم الموردين للأقماح

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، قد أجريت خلال جولة ميدانية تفقد خلالها صوامع تخزين وتوريد القمح المعدنية بمدينة طنطا، لمتابعة انتظام أعمال الاستلام والتخزين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

تفقد المحافظ صوامع الغلال

واستهل المحافظ جولته بتفقد صومعة طنطا الإماراتية، والتي تُعد من أكبر الصوامع بالمحافظة، والمقامة على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف طن موزعة على 12 خلية تخزين متطورة، حيث تابع مراحل العمل بدءًا من الاستلام والفحص والمعايرة وحتى التخزين داخل منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على أحدث تقنيات المراقبة.

كما شملت الجولة تفقد صوامع شركة المطاحن التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بطاقة تخزينية تبلغ 32 ألف طن موزعة على 8 خلايا، واطلع المحافظ على منظومة العمل داخلها ومراحل النقل والتفريغ وأنظمة المتابعة الفنية لضمان الحفاظ على جودة القمح.

دعم المحصول الاستراتيجي

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد والتخزين، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن انتظام عمليات توريد القمح المحلي ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.