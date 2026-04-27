حوادث

من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل

ندى سويفى

كشفت 12 ساعة من التحقيقات مع 26 متهماً، بينهم فتاة وأجنبيان، في واقعة حفل فيلا أكتوبر المثير، عن تفاصيل صادمة وكواليس سقوط تشكيل منظم لإقامة سهرات منافية للآداب.


بدأت الواقعة قبل 72 ساعة، حين وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تفيد بإقامة حفلات مشبوهة داخل فيلا معزولة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتحول في ساعات الليل إلى مقر لتجمعات غريبة تصاحبها موسيقى صاخبة، ما أثار الشكوك ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك والتأكد من صحة تلك المعلومات.


وعلى الفور، وُضعت خطة بحث دقيقة، شملت مراقبة الفيلا ورصد المترددين عليها، إلى جانب جمع المعلومات حول طبيعة النشاط داخلها، لتؤكد التحريات أن المكان يُستغل في تنظيم حفلات مخالفة للقانون. وبناءً على ذلك، تم استصدار إذن من النيابة المختصة، لتنفيذ مداهمة وضبط المتواجدين.


وخلال الاقتحام، فوجئ رجال الأمن بوجود شابين يرتديان ملابس نسائية وباروكات شعر، يرقصان وسط عدد كبير من الحضور الذين كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على أنغام الموسيقى، وعلى الفور تم إنهاء الحفل وضبط 3 من القائمين على التنظيم، وفتاة، و23 شاباً آخرين، بينهم أجنبيان. كما تم التحفظ على مضبوطات شملت هواتف محمولة، و14 زجاجة خمور، وملابس نسائية وباروكات وأدوات تجميل.


وأفادت التحريات، من خلال مناقشة المتهمين، أن المنظم الرئيسي واثنين من معاونيه كانوا يروجون لتلك الحفلات عبر تطبيق إلكتروني، حيث تتراوح قيمة التذكرة بين 600 و900 جنيه، ويتم الحجز وسداد المقابل عبر محافظ إلكترونية. كما تبين أن الشابين المضبوطين حضرا بغرض تقديم خدمات مقابل أجر.


كما كشفت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت تستقطب راغبين في حضور تلك الحفلات مقابل منفعة مادية، حيث قامت بدعوة عدد من معارفها يوم الواقعة قبل ضبطهم. وتوصلت التحقيقات أيضاً إلى أن مالك الفيلا، وهو موظف يقيم بمحافظة الدقهلية، كان على علم بما يجري داخلها، إذ اعتاد تأجيرها للمنظمين، فقررت النيابة ضبطه وإحضاره لاستكمال التحقيقات، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

