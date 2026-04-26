قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

ندى سويفى

فجرت تحقيقات النيابة المختصة عدة مفاجآت في واقعة ضبط ٢٦ متهما قبل إقامة حفل فاضح مناف للآداب داخل فيلا بمدينة ٦ أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن ٣ من بين المتهمين أعلنوا عن تنظيم حفل لممارسة الفجور داخل فيلا بدائرة قسم أول أكتوبر واستقبلوا ٢٢ شابا وفتاة لحضور الحفل بعد دفع الرسوم المقررة حيث استأجر المتهمون الفيلا لإقامة الحفل الفاضح الذي يتضمن ممارسة الفجور بين الشباب "الشـــ.ذوذ الجنسي" والمجون.

وأضافت التحقيقات أن سبب وجود الفتاة هو صداقتها ببعض الشباب وهي من قامت بدعوتهم لحضور الحفل، وفور ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بإقامة الحفل تم استئذان النيابة العامة وانطلقت مأمورية نجحت في ضبط كافة المتواجدين بالفيلا " ٣ منظمين و ٢٢ شاب وفتاة" وتم ترحيلهم للنيابة التي باشرت التحقيق.

وقررت الجهات المختصة في الجيزة حبس 26 شابًا، من بينهم فتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في إقامة حفل مخالف للآداب داخل إحدى الفيلات بمدينة أكتوبر، بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

ورصدت مباحث الآداب معلومات كشفت عن الاستعداد لتنظيم الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية عن اعتزام مجموعة من الأشخاص إقامة حفل مخالف داخل إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك الفعاليات.

وأضافت التحريات أن القائمين على الحفل لم يحصلوا على أي تصاريح رسمية، إلى جانب وجود شبهة مخالفة للآداب العامة.


وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا، وتمكنت من ضبط 26 شخصًا من المشاركين والمنظمين، بينهم فتاة، قبل بدء الحفل.

تم التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


وباشرت جهات التحقيق المختصة سماع أقوال المتهمين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، لبيان دور كل متهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، كما تواصل النيابة فحص ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر التراخيص اللازمة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية النهائية بشأن المتهمين.

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
