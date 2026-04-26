عاقبه على شهامته.. كواليس مقـ.ـتل شاب منع عاطل من معاكسة فتاة بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل شاب سدد له عاطل طعنة قاتلة في القلب أودت بحياته في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه عاتب المتهم على معاكسة فتاة أثناء سيرها في الشارع قائلا له:"عيب يا أخي اعتبرها أختك" ، ما أدي لنشوب مشاجرة تبادل خلالها الشابان الضرب وانتهت بمقتل المجني عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.





وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين"، على يد عاطل يبلغ من العمر 47 عامًا، والذي أصيب بجرح قطعي في يده خلال المشاجرة.



وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت عندما عاتب المجني عليه المتهم بسبب قيامه بمعاكسة فتاة بالمنطقة، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء، قبل أن يسدد المتهم طعنة قاتلة أودت بحياة الشاب في الحال.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.