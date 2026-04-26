إصابة شاب في سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بأسيوط

أصيب شاب، اليوم الأحد، في حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة ناحية قرية منشية همام بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سقوط سيارة في ترعة ناحية قرية منشية همام ووجود مصاب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال وليد بخيت فخرى 29 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الايمن.

تم نقل المصاب إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.