حادثة مأساوية.. مصرع فتاة دهسها قطار في أسيوط

لقيت فتاة مصرعها، صباح اليوم الأحد، بعد ان دهسها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس قطار لفتاة أثناء عبورها السكة الحديد بمنفلوط.

انتقل الى موقع الحادث ضباط الشرطة والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " حنان . م . ع " 22 عاما، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصاريح الدفن .

حرر محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات بواسطة النيابة العامة.