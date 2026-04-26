محافظ أسيوط: رفع 1200 طن مخلفات وتراكمات من طريق بني زيد- فزارة بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة. وأوضح أن الحملات اليومية أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين والمدارس بنطاق مركز القوصية، إلى جانب تنظيف محيط المصالح الحكومية ومداخل القرى.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، نفذت حملة موسعة لرفع التراكمات والمخلفات، خاصة ناتج هدم المباني، بطريق بني زيد/فزارة، حيث تم رفع أكثر من 1200 طن من المخلفات، تحت إشراف قيادات العمل الميداني بالمركز، مع نقلها إلى المقالب العمومية ومصنع السماد المخصص لذلك.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، لتيسير حركة المواطنين وتحسين كفاءة التنقل، لافتًا إلى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وسيارات نقل وكنس آلي، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من النظافة والخدمات على أرض الواقع.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على مواصلة الجهود اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.