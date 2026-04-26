قرار عاجل ضد 26 متهما في إقامة حفل مناف للآداب داخل فيلا بأكتوبر

قررت الجهات المختصة في الجيزة حبس 26 شابًا، من بينهم فتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في إقامة حفل مناف للآداب داخل إحدى الفيلات بمدينة أكتوبر، بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

ورصدت مباحث الآداب معلومات كشفت عن الاستعداد لتنظيم الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية عن اعتزام مجموعة من الأشخاص إقامة حفل مخالف داخل إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك الفعاليات.

وأضافت التحريات أن القائمين على الحفل لم يحصلوا على أي تصاريح رسمية، إلى جانب وجود شبهة مخالفة للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا، وتمكنت من ضبط 26 شخصًا من المشاركين والمنظمين، بينهم فتاة، قبل بدء الحفل.

وتم التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وباشرت جهات التحقيق المختصة سماع أقوال المتهمين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، لبيان دور كل متهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، كما تواصل النيابة فحص ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر التراخيص اللازمة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية النهائية بشأن المتهمين.