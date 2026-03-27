عايزة فلوس.. حجز بلوجر أكتوبر على ذمة تحريات مباحث الآداب

قررت النيابة العامة بأكتوبر حجز صانعة محتوى ٢٤ ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب حول نشاطها عقب إلقاء القبض عليها بسبب بث محتوى خادش للحياء.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب وأرسلت هاتفين محمولين ضبطا بحوزة المتهمة إلى الجهات الفنية المختصة لفحصهما وتفريغ محتواهما.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية