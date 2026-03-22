فيديوهات خادشة للحياء.. قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى في التجمع

قررت جهات التحقيق، حجز صانعة محتوى في التجمع، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء 24 ساعة على ذمة التحريات.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى في التجمع؛ لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

جاء ذلك، بعد أن رصدت “الإدارة العامة لحماية الآداب” بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة محتوى، لمقاطع فيديو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بـ"الرقص بملابس خادشة للحياء" تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها “4 هواتف محمولة”، وبفحصهم، تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.



