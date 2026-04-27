التحقيقات: سعر تذكرة حفل أكتوبر الفاضح يتراوح بين 600 إلى 900 جنيه.. تفتصيل

واصلت تحقيقات النيابة المختصة في واقعة حفل فيلا أكتوبر الفاضح تفجير المزيد من المفاجآت حول ملابسات الحفل وكيفية تنظيمه وإقامته.

وأسفرت التحقيقات عن إعلان منظم الحفل الرئيسي و 2 مساعديه عن تلك النوعية من الحفلات عبر تطبيق شهير على شبكة الانترنت وتتراوح قيمة التذكرة لحضور الحفل بين 600 إلى 900 جنيه ويتم الحجز للحضور وإرسال قيمة التذكرة على محافظ إلكترونية.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، حبس الـ26 شابًا، من بينهم الفتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في إقامة حفل داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر، بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن 3 من بين المتهمين تولوا الترويج للحفل وتنظيمه، حيث أعلنوا عن إقامة "حفل مناف للآداب" داخل فيلا بدائرة قسم أول أكتوبر، واستقطبوا 23 آخرين من بينهم فتاة، بعد الاتفاق على الحضور مقابل مبالغ مالية، وذلك بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت على صلة بعدد من المتهمين، وأسهمت في دعوتهم للحضور والتواصل معهم، في إطار الإعداد للحفل.

وأضافت التحريات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بشأن الإعداد لإقامة الحفل دون تصاريح، تم استئذان النيابة العامة، وتشكيل مأمورية أمنية انتقلت إلى موقع الفيلا، حيث جرى ضبط جميع المتهمين قبل بدء الفعالية.

وتبين من الفحص أن الفيلا محل الواقعة تم استئجارها لهذا الغرض، مع وجود شبهات حول علم مالكيها بطبيعة النشاط، وهو ما تواصل جهات التحقيق فحصه.

وأشارت التحريات إلى أن تلك الحفلات لم تكن الأولى، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص الوقائع المرتبطة بها، وتحديد المترددين على المكان.

وتم التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية من الأجهزة الأمنية لبيان دور كل منهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، فضلًا عن فحص مدى توافر التراخيص القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

