قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحد رموز القوات المسلحة.. محمد أبوالعينين ينعى والد رئيس الوزراء
عراقجي: الإيرانيون واجهوا العدوان الأمريكي وقادرون على الصمود
التحقيقات: سعر تذكرة حفل أكتوبر الفاضح يتراوح بين 600 إلى 900 جنيه.. تفتصيل
حجة أمريكية.. لن نوقع اتفاقا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ولا خطط لاجتماع قريب
حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

شباب بفساتين حريمي وميكب.. تفاصيل صادمة في حفل أكتوبر الفاضح

ندى سويفى

فجرت التحقيقات في واقعة ضبط 26 متهمًا بـ حفل فيلا أكتوبر الفاضح، تفاصيل صادمة بشأن الحفل الذي جرى الإعداد له بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

وتبين من التحقيقات أن شابين اثنين من المتهمين ألقي القبض عليهما يرتديان فساتين حريمي ويرقصان وسط الحفل بهدف إثارة المتواجدين لممارسة الحرام معهم بمقابل مادي، وتبين أن الشابين اعتادا ارتداء ملابس حريمي وباروكات شعر وعمل مكياج.  

وقررت النيابة العامة بالجيزة، حبس الـ26 شابًا، من بينهم الفتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في إقامة حفل داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر، بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن 3 من بين المتهمين تولوا الترويج للحفل وتنظيمه، حيث أعلنوا عن إقامة "حفل شذوذ" داخل فيلا بدائرة قسم أول أكتوبر، واستقطبوا 23 آخرين من بينهم فتاة، بعد الاتفاق على الحضور مقابل مبالغ مالية، وذلك بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة. 

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت على صلة بعدد من المتهمين، وأسهمت في دعوتهم للحضور والتواصل معهم، في إطار الإعداد للحفل.

وأضافت التحريات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بشأن الإعداد لإقامة الحفل دون تصاريح، تم استئذان النيابة العامة، وتشكيل مأمورية أمنية انتقلت إلى موقع الفيلا، حيث جرى ضبط جميع المتهمين قبل بدء الفعالية.

وتبين من الفحص أن الفيلا محل الواقعة جرى استئجارها لهذا الغرض، مع وجود شبهات حول علم مالكيها بطبيعة النشاط، وهو ما تواصل جهات التحقيق فحصه.

وأشارت التحريات إلى أن تلك الحفلات لم تكن الأولى، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص الوقائع المرتبطة بها، وتحديد المترددين على المكان.

وكشفت تحريات مباحث الآداب عن ورود معلومات تفيد الاستعداد لتنظيم الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك الفعاليات.

وبعد تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا، حيث تم ضبط المتهمين البالغ عددهم 26 شخصًا من المشاركين والمنظمين، بينهم فتاة، وذلك قبل بدء الحفل.

كما جرى التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية من الأجهزة الأمنية لبيان دور كل منهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، فضلًا عن فحص مدى توافر التراخيص القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، وبيان مدى وجود شبهة تنظيم نشاط مخالف بصورة متكررة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

حالة الطقس

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

الذهب

عداد الكهرباء

أرشيفية

ترشيحاتنا

ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى 7 مايو بقرار رسمي

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

ليفربول

بالصور

تامر حسني
خلال اعتقال كول توماس ألين
زراعة الشرقية
اورمان الشرقية
فيديو

المتحدث العسكري

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

