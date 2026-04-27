هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
وزيرة البيئة اللبنانية : تلوث التربة وتدمير البنى التحتية يهددان مستقبل مناخنا

عادل نصار

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ترقى إلى مستوى "إبادة بيئية"، مشيرة إلى أن ما يجري حالياً يُعد استكمالاً لما حدث خلال عدوان عام 2024.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على استهداف المدنيين، بل تمتد لتشمل تدميراً واسعاً للمنازل والبنى التحتية، مؤكدة، أن ما يحدث "إبادة حضارية" تشمل تجريف المنازل وتفخيخها وتفجيرها، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمواقع الأثرية.

وتابعت أن الأضرار البيئية كانت متعمدة، لافتة إلى استخدام القنابل الفسفورية والحارقة التي تسببت في حرائق واسعة النطاق. وكشفت أن أكثر من 8700 هكتار من الأراضي أُحرقت خلال العدوان السابق، فيما تم إحراق 160 هكتاراً إضافياً خلال فترة وقف إطلاق النار في عام 2025، إلى جانب أكثر من 270 هكتاراً خلال شهر واحد من عدوان عام 2026. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة البيئية التي يشهدها لبنان.

وأشارت إلى أن التداعيات لا تقتصر على الحرائق، بل تشمل أيضاً تلوثاً وتسمماً في التربة في بعض المناطق، وهو ما تم إثباته عبر التحاليل والبيانات، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية البيئية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومعامل معالجة النفايات، مشددة، على أن التعافي البيئي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من خطة التعافي الشامل للبنان في المرحلة المقبلة.
 

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

الفنانة ايمان

تعرف على مرض الفنانة إيمان وطرق العلاج

محمود سعد

محمود سعد: الحجاب لا يسبب تخلفًا عقليًا.. وكل سيدة لها حرية الاختيار دون وصاية

فواكة الصيف

تحذيرات من فواكه صيفية.. تزيد خطر النزلات المعوية

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

