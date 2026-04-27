وزيرة البيئة اللبنانية : تلوث التربة وتدمير البنى التحتية يهددان مستقبل مناخنا

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ترقى إلى مستوى "إبادة بيئية"، مشيرة إلى أن ما يجري حالياً يُعد استكمالاً لما حدث خلال عدوان عام 2024.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على استهداف المدنيين، بل تمتد لتشمل تدميراً واسعاً للمنازل والبنى التحتية، مؤكدة، أن ما يحدث "إبادة حضارية" تشمل تجريف المنازل وتفخيخها وتفجيرها، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمواقع الأثرية.

وتابعت أن الأضرار البيئية كانت متعمدة، لافتة إلى استخدام القنابل الفسفورية والحارقة التي تسببت في حرائق واسعة النطاق. وكشفت أن أكثر من 8700 هكتار من الأراضي أُحرقت خلال العدوان السابق، فيما تم إحراق 160 هكتاراً إضافياً خلال فترة وقف إطلاق النار في عام 2025، إلى جانب أكثر من 270 هكتاراً خلال شهر واحد من عدوان عام 2026. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة البيئية التي يشهدها لبنان.

وأشارت إلى أن التداعيات لا تقتصر على الحرائق، بل تشمل أيضاً تلوثاً وتسمماً في التربة في بعض المناطق، وهو ما تم إثباته عبر التحاليل والبيانات، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية البيئية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومعامل معالجة النفايات، مشددة، على أن التعافي البيئي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من خطة التعافي الشامل للبنان في المرحلة المقبلة.

