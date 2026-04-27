معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، منشور يؤكد تعرض تلميذ بمدرسة دار السلام الابتدائية بمحافظة سوهاج ، للسحل والضرب على يد معلمة في مدرسته ، مما أدى إلى ترك آثار جروح دموية على وجهه

وقد انتشر هذا المنشور على فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، مدعما بصور للطفل المعتدى عليه ، وقد أثارت هذه الصور تفاعلا واسعا ، حيث طالب الجميع بضرورة فتح تحقيق فوري ، ومعاقبة المعلمة المتسببة في الواقعة ، مع توفير الحماية النفسية للطفل الضحية وضمان حقه الأدبي والقانوني.

كما طالب جميع المتفاعلين مع المنشور المتداول ، بضرورة استبعاد فوري للمعلمة المعتدية ومنعها من ممارسة مهنة التدريس نهائياً.



إيقاف ونقل معلمة واقعة "مدرسة دار السلام" وإحالتها للتحقيق الفوري

وعلى الفور أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة وحاسمة تجاه واقعة التعدي على أحد تلاميذ مدرسة دار السلام الابتدائية، والتي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة هما الأولوية القصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وبعد عرض الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، قرر محافظ سوهاج وقف المعلمة المشكو في حقها عن العمل لمدة شهر كإجراء احترازي، أو لحين انتهاء التحقيقات القانونية.

وإحالة الواقعة فوراً إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الرادعة مع استبعاد المعلمة ونقلها إلى مدرسة أخرى خارج نطاق المدرسة الحالية، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وحفاظاً على سلامة جميع الأطراف.

وفى سياق متصل كلف محافظ سوهاج لجان المتابعة الميدانية بتكثيف المرور على مدارس إدارة دار السلام التعليمية لضمان الالتزام بالقيم التربوية ومنع أي تجاوزات و شدد المحافظ على أن "كرامة الطالب المصري خط أحمر"، ولن يُسمح بأي ممارسة تمس سلامة الأبناء الجسدية أو النفسية داخل المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي خروج عن النص التربوي.

و أهابت محافظة سوهاج بأولياء الأمور ضرورة التواصل المباشر مع غرفة عمليات المحافظة أو مديرية التربية والتعليم في حال رصد أي شكاوى، لضمان سرعة التحرك وحماية حقوق أبنائنا الطلاب

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدير المدرسة هو القائد والمسؤول الأول عن تحقيق الانضباط، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لقيادات التعليم، ومراجعة دفاتر الدرجات، وحضور الحصص الدراسية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية داخل الفصول.

كما وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة إلتزام الطلاب بالزي المدرسي والإهتمام بالمظهر العام، مع تطبيق الضوابط السلوكية بكل حزم، مؤكدًا أن أي إساءة للمظهر العام غير مقبولة، وسيتم التعامل معها وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بما يرسخ قيم الالتزام والانضباط داخل المجتمع المدرسي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة، تدعم جودة التعليم وتضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى ضرورة الإلتزام الكامل بضوابط العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مع العمل على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.