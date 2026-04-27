التعليم تنفي انتشار فيروس بمدرسة بالقاهرة الجديدة ووفاة طالب بسببه

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة الخبر المتداول حول انتشار فيروس في مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية المتميزة بإدارة القاهرة الجديدة وأدى لوفاة طالب بالمدرسة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الطالب الذي توفى متغيب عن المدرسة منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢١ أبريل

وأوضح المصدر في تصريحاته ، أن وفاة الطالب المذكور بحسب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، ناجمة عن هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال المصدر أن العملية التعليمية منتظمة بشكل طبيعي في المدرسة في كافة المراحل التعليمية

وحذر المصدر من الانسياق وراء الشائعات والاخبار المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي ، مؤكداً أنها تهدف فقط لإثارة الجدل ، وناشد المصدر أولياء الأمور ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف المنشورات المغلوطة المتداولة في هذا الشأن.

وناشد المصدر بضرورة الحصول على أخبار التعليم فقط من البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم .

وكانت حالة من القلق قد انتبات أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار أنباء على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، تزعم ظهور فيروس جديد في مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية المتميزة مما أدي لوفاة تلميذ بالصف الثاني الإعدادي