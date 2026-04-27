مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص

تعد مقولة أن تناول تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب من أشهر النصائح الطبية في العالم ولكن هل تعلم أن هناك فاكهة أخرى تمتلك فوائد أكبر بكثير.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك إليك بعض فوائد الموز.

تحسين الهضم


يُعد الموز من الأطعمة الغنية بالألياف، مما يجعله رائعاً للهضم ولصحة الأمعاء بشكل عام.

يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يساعد على انتظام حركة الأمعاء ويعزز صحة الميكروبيوم المعوي حيث إنه طعام يساعد على تحسين حركة الأمعاء".

كما أن هذه الفاكهة لطيفة على الجهاز الهضمي، مما يجعلها عنصراً أساسياً في حمية BRAT التي تُعدّ خياراً شائعاً لتخفيف الغثيان.


إدارة ضغط الدم


تناول الموز يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.

يعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم عن طريق مساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم (الذي، كما نعلم جميعاً، يمكن أن يرفع ضغط الدم) كما يُخفف البوتاسيوم التوتر على جدران الأوعية الدموية للمساعدة في خفض ضغط الدم.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الموز والأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

مكافحة المرض

لا أقصد الإساءة للتفاح، ولكن ربما يكون تناول موزة في اليوم هو ما يغنيك عن زيارة الطبيب.

و فيتامين سي الموجود بكثرة في الموز يعزز قدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض، فيتامين سي هو مضاد للأكسدة يعمل على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في خلل خلوي في الجسم.

من المعروف أن الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الموز تقلل من خطر الإصابة بما يلي:

سرطان القولون والمستقيم
مرض قلبي
ضغط دم مرتفع
ارتفاع الكوليسترول
سكتة دماغية
داء السكري من النوع الثاني
يوجد الدوبامين في الموز فبالإضافة إلى تأثيره على المزاج، يعمل كمضاد للأكسدة يحمي من الالتهابات.

الموز غني بالعناصر الغذائية المهمة

 ومضادات الأكسدة كما إن إدراجه بانتظام في نظام غذائي صحي هو أحد أفضل الطرق لتقليل الالتهاب ودعم جهاز المناعة.

إدارة الوزن


إن تناول الموز يُشعرك بالشبع لفترة أطول بفضل الألياف الغذائية الموجودة فيه ويساعدك كبح جماح الجوع على تجنب تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الوجبات الرئيسية، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

من الرائع تناول الموز مع طعام غني بالبروتين للشعور بمزيد من الشبع و يمكنكِ وضع شرائح الموز فوق الزبادي اليوناني أو دهنها بزبدة المكسرات لتناول وجبة خفيفة لذيذة.

الأداء الرياضي


يُعتبر الموز من الفواكه التي تُحسّن الأداء الرياضي وتُشير الأبحاث إلى أن الموز يُمكن أن يُحاكي المشروبات الرياضية في كيفية تزويد الرياضيين بالطاقة لتحسين أدائهم والمساعدة على التعافي بعد التمرين.

ويرجع جزءاً من ذلك إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودين في الموز فكلاهما من الإلكتروليتات التي تساعد القلب والعضلات والدماغ والأعصاب على أداء وظائفها.

إن الكمية العالية من فيتامين ب6 الموجودة في الموز تساعد جسمك أيضًا على إنتاج الطاقة، مما يجعلها وجبة خفيفة ذكية لتناولها قبل التمرين

إدارة مستوى السكر في الدم

يمكن أن يساعد الموز في تنظيم مستوى السكر في الدم إذا تم تناوله في الوقت المناسب.

ذلك لأن محتوى السكر في الموز يختلف باختلاف درجة نضجه فالموز الأخضر (أو غير الناضج) غني بالنشا المقاوم ، وهو نوع من الألياف لا يستطيع الجسم هضمه ويساعد النشا المقاوم على استقرار مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز (السكر) في الدم.

