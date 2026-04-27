عصام الحضري يهنئ سميح بلبولة بعيد ميلاده : صاحب الفضل عليا

حرص عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق علي تهنئه كابتن سميح بلبوله مدربة السابق بعيد ميلاده برسالة مؤثرة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

كتب عصام الحضري :ابويا و حبيبي وصاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه و تعالى و السبب اللي ربنا بعتهولي عشان اوصل للي انا فيه كابتني و عشرة عمري و ابويا كابتن سميح بلبولة.

وتابع : مهما قلت مش هيكفيك ولا يوفيك حقك و لا يوصف دورك في حياتي ربنا ما يحرمني منك و يبارك في عمرك و يديك الصحة و عقبال مليون سنة والعمر كله ليك في صحة و سعادة يا حبيب قلبي ، سميح بلبوله .

وأكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يشعر بالندم على رحيله عن النادي الأهلي، موضحًا أن قراره لم يكن موفقًا- وقتها-.

وقال الحضري، في تصريحات عبر برنامج “خاص مع سيف”، إنه لو كان استمر مع الأهلي؛ لكان من المحتمل أن يعتزل في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى سويسرا كان خطوة مؤثرة في مسيرته وساعدته على تطوير تجربته الاحترافية لاحقًا.

وأضاف: “لو كنت ألعب في الوقت الحالي كنت سأطلب 150 مليون جنيه سنويًا؛ بسبب خبراتي الكبيرة وما حققته من إنجازات، وأهمها الفوز بـ 4 ألقاب كأس الأمم الإفريقية”.