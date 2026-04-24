محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضري بالكوم الأحمر ويشدد على سرعة الانتهاء

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لتفقد معدلات تنفيذ مشروع إنشاء السوق الحضري للخضار والفاكهة بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التنمية الشاملة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرص الدولة على المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والتنموية، خاصة تلك المدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي، بما يسهم في تحسين منظومة تداول السلع والارتقاء بجودة الحياة.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابه، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ ومراحل العمل الجارية بالمشروع.

واستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للسوق، الذي يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة بالمركز، حيث يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تبلغ 115 مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا بمساحات متنوعة، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز من كفاءة تداول السلع.

وأكد المحافظ أهمية المشروع في خدمة مركز البداري والمناطق المجاورة، خاصة في ظل ما تشتهر به المنطقة من محاصيل مميزة، وفي مقدمتها الرمان والموالح، مشيرًا إلى أن السوق سيسهم في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وتنشيط الحركة التجارية.

واطلع على آليات تشغيل السوق وطرحه للاستثمار، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية، والانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يضمن سرعة تشغيل المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم وتنمية محافظات الصعيد من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتًا إلى أن السوق الحضري يأتي ضمن توجهات الدولة لتطوير منظومة الأسواق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشروع تم تصميمه وفق أحدث الاشتراطات الهندسية، بإشراف مديرية الإسكان، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة لتداول السلع، والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب تسهيل حركة المواطنين داخل السوق.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لإنشاء أسواق حضرية بمختلف المراكز، بما يسهم في تحسين الخدمات اليومية ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، وسرعة استكمال التجهيزات النهائية، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي البداري والمناطق المحيطة.