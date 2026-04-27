دعموا الهجوم الإيراني .. البحرين تسحب الجنسية عن 69 شخصًا

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أنها سحبت الجنسية من 69 شخصاً وعائلاتهم بتهمة "التعبير عن الدعم للهجمات الإيرانية.

والأسبوع الماضي، أمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمراجعة جنسية الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للمملكة حسبما قالت وكالة الأنباء البحرينية.

وجاء قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ظل حملة متصاعدة ضد المعارضة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

وأصدر ملك البحرين، توجيهًا للحكومة باتخاذ إجراءات فورية ضد "من خانوا الوطن أو قوضوا أمنه واستقراره"، بما في ذلك سحب الجنسية البحرينية من "من لا يستحقها". ونقلت الوكالة عنه قوله: "الوضع لا يزال حساسًا".

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وكانت من بين الدول التي تأثرت بشدة بهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية خلال الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت التقارير إن السلطات في المملكة احتجزت العديد من الأشخاص خلال فترة الحرب.