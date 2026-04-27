وزيرة السياحة اللبنانية تثمن دور الصين في دعم بلادها

بحثت وزيرة السياحة اللبنانية لورا لحود، مع السفير الصيني لدى بنان تشن تشواندونج، العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنةً دور الصين في دعم لبنان وشعبه في مختلف الظروف.



جاء ذلك خلال افتتاح قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة السياحةاللبنانية التي تم تجديدها بمنحة من السفارة الصينية في لبنان، ووجهت الوزيرة الشكر إلى السفير الصيني، مؤكدة أن التقدم يتحقق بخطوات صغيرة ولكن ثابتة، وأن هذه القاعة ستكون مساحة لإنتاج مشروعات مستقبلية نتيجة تعاون الجميع.



من جانبه أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للبنان، مشيدًا بالشعب اللبناني الذي يبرهن دائمًا عن قوته وصموده، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم والأمن والاستقرار في المستقبل القريب.



وشدد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في القطاع السياحي، لا سيما في مجالات الترويج السياحي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز حضور لبنان على الخارطة السياحية العالمية واستقطاب المزيد من الزوار، في المرحلة المقبلة.