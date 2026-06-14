دي بروين: مواجهة صلاح ستكون مميزة.. ومن الرائع رؤيته مجددًا

أعرب كيفن دي بروين، نجم وقائد منتخب بلجيكا، عن حماسه لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026، مؤكدًا سعادته باللقاء المنتظر مع محمد صلاح وعمر مرموش.

وقال دي بروين، خلال حديثه مع الصحفيين: "سيكون من الرائع أن أرى محمد صلاح مجددًا، وكذلك عمر مرموش، فهما لاعبان مميزان ويقدمان مستويات رائعة".

وأضاف نجم بلجيكا: "واجهت صلاح على مدار نحو 10 سنوات، وكانت هناك علاقة جيدة بيننا خارج الملعب أيضًا، إذ كان أبناؤنا يدرسون في المدرسة نفسها، لذلك كنت ألتقيه بين الحين والآخر. إنه شخص رائع ولطيف للغاية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتطلع لرؤيته مرة أخرى، كما أن التنافس ضده في مباراة كبيرة مثل كأس العالم سيكون أمرًا ممتعًا ومميزًا بالنسبة لي".