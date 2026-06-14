اتفاق واشنطن وطهران يقترب.. توقيع إلكتروني بدلًا من اللقاء المباشر لهذه الأسباب

في تطور لافت يعكس طبيعة التحولات في مسار المفاوضات الدولية، كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُتوقع أن يضع حدًا للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وسط تضارب في التصريحات بين الأطراف المعنية حول موعد وشكل التوقيع وآليات التنفيذ.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن مسؤولين، فقد تقرر إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري كان مخصصًا لتوقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، والاستعاضة عنه بتوقيع إلكتروني، وذلك بسبب ما وُصف بـ“التحديات اللوجستية” المرتبطة بتنظيم لقاء مباشر في هذا التوقيت الحساس، في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في المنطقة.

إعلان ترامب يزيد الجدل حول موعد الاتفاق

في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق من المقرر أن يتم يوم الأحد، مشيرًا إلى أن الخطوة ستتبعها مباشرة عملية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وهو الممر الاستراتيجي الذي شكّل محورًا رئيسيًا في المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال”، إن الاتفاق سيتم توقيعه “في الوقت المناسب”، مضيفًا أنه فور التوقيع “سيتم فتح مضيق هرمز للجميع”، في إشارة إلى انفراجة محتملة في أحد أكثر الملفات حساسية في المنطقة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستتحرك لاحقًا لمعالجة ما وصفه بـ“الملف النووي الإيراني”، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على التعامل مع المواد النووية “المدفونة بعمق”، في حال عدم التوصل إلى ترتيبات نهائية مرضية، سواء عبر عمليات تفتيش أو إجراءات أخرى.

تضارب في الروايات بين واشنطن وطهران

في المقابل، جاءت تصريحات الجانب الإيراني لتضع علامات استفهام حول الجدول الزمني المعلن، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية نفيها أن يكون توقيع الاتفاق مقررًا يوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش، وأن التوقيع قد يتم خلال “الأيام المقبلة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن تحديد موعد نهائي للتوقيع لم يتم بعد، مؤكدًا أن الحديث عن إتمام الاتفاق غدًا “غير دقيق”، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق.

باكستان وسيط رئيسي في مفاوضات الشرق الأوسط

وتلعب باكستان دورًا محوريًا في الوساطة بين الجانبين، حيث أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أن البلدين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، متوقعًا إنجازه خلال 24 ساعة، في حين أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن هناك “مراسم توقيع إلكتروني” مقررة يوم الأحد.

ويعكس هذا التباين في التصريحات بين الأطراف الثلاثة حجم التعقيدات التي تحيط بالملف، خاصة مع اختلاف الروايات بشأن موعد التوقيع وآلية التنفيذ، إضافة إلى التفاصيل المتعلقة ببنود الاتفاق نفسه.

بنود شائكة وخلافات مستمرة

وبحسب ما تم تداوله من مسودات غير نهائية، يتضمن الاتفاق ترتيبات تتعلق بوقف الأعمال القتالية بشكل فوري، بما يشمل بعض الساحات الإقليمية، إلى جانب الدخول في مفاوضات تمتد لمدة 60 يومًا حول الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية.

كما تشير بعض التسريبات إلى وجود ترتيبات خاصة بإدارة مضيق هرمز، وإعادة فتحه أمام الملاحة الدولية، مقابل التزامات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الرقابة على المواد المخصبة وآليات التفتيش.

في المقابل، تواصل طهران التمسك بموقفها الرافض لبعض الشروط المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وهو ما ظل أحد أبرز نقاط الخلاف خلال جولات التفاوض السابقة.

مشهد سياسي معقد وترقب دولي

ويرى مراقبون أن التحول إلى التوقيع الإلكتروني يعكس رغبة الأطراف في تجاوز العقبات اللوجستية والأمنية، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى استمرار الحساسية السياسية للملف، خاصة في ظل عدم اكتمال التوافق النهائي على جميع البنود.

وبين تصريحات متفائلة من واشنطن وإسلام آباد، وتحفظات من طهران، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، في انتظار الساعات المقبلة التي قد تحسم مصير أحد أكثر الملفات تأثيرًا في أمن واستقرار الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، إن لجوء الولايات المتحدة وإيران إلى توقيع اتفاق إلكتروني يُعد “تطورًا غير تقليدي” في إدارة الاتفاقات الدولية، لكنه يظل “قانونيًا من حيث المبدأ” طالما تم توثيقه عبر القنوات الرسمية المعترف بها بين الدول.

وأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القانون الدولي لا يشترط شكلًا محددًا للتوقيع، سواء كان حضوريًا أو إلكترونيًا، وإنما يركز على “إرادة الدول والتوثيق الرسمي للاتفاق”، مشيرًا إلى أن الظروف اللوجستية أو الأمنية قد تبرر هذا النوع من الإجراءات الاستثنائية.

وأضاف أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بشكل التوقيع، بل بمدى وضوح البنود وآليات التنفيذ والرقابة، لافتًا إلى أن الاتفاقات ذات الطابع الأمني أو النووي غالبًا ما تكون “حساسة ومعقدة” وتتطلب ضمانات إضافية لتجنب أي تفسيرات متعارضة مستقبلًا.

واختتم مهران تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيظل مرتبطًا بمدى التزام الطرفين بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وليس فقط بإجراءات التوقيع أو الإعلان السياسي.