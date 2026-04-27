مفاجأة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز

قدمت إيران مقترحاً جديداً لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنّ وضع المفاوضات بشأن المطالب الأمريكية الرئيسية لا يزال غامضاً، وفقاً لمصدر مطلع.

ويُشير تقريرٌ بثته قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، إلى أن المقترح الإيراني يشترط على واشنطن إنهاء الحرب أولاً وتقديم ضمانات بعدم استئنافها.

وستُجرى المفاوضات بشأن الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني - وهما من أهم أولويات إدارة ترامب - في مراحل لاحقة.

وأفادت قناة الميادين: "في حال التوصل إلى اتفاق، ستنتقل العملية إلى المرحلة الثانية لمناقشة كيفية إدارة مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب".

ولن تبدأ المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني إلا بعد استيفاء هذه الشروط.

وكان موقع أكسيوس قد نشر تقريراً يفيد بأن البيت الأبيض تلقى مقترحاً تطالب فيه إيران بإنهاء الحرب قبل مناقشة البرنامج النووي.

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود انقسام في القيادة الإيرانية حول التنازلات النووية التي ينبغي النظر فيها.

وأكد البيت الأبيض مجدداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم جمع فريقه للأمن القومي يوم الاثنين لمناقشة المقترح والخيارات المتاحة، "يملك زمام الأمور".