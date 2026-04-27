اليونان تبحث مع الاتحاد الاوروبي قضايا التحول الأخضر وأزمة الطاقة في أوروبا

بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم / الإثنين/ مع نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا سياسات الاتحاد الأوروبي للتحول الأخضر والاستجابة لأزمة الطاقةفي أوروبا.

وأفادت صحيفة " كاثميريني " اليونانية بأن ميتسوتاكيس شدد على ضرورة التوصل إلى نهج واقعي تجاه التحول الأخضر من أجل حماية القدرة التنافسية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، واصفًا المرحلة الراهنة بأنها حاسمة بالنسبة لاتخاذ قرارات تهدف إلى المزيد من "إزالة الانبعاثات الكربونية".

وأضاف ميتسوتاكيس: "عندما أنظر إلى البيانات، أتيقن أن اليونان حققت نتائج مدهشة في تقليل الانبعثات الكربونية مقارنة بعام 1990"، مُشيرًا إلى ان اليونان- إلى جانب دول جنوب أوروبا كإسبانيا- تأتي في مقدمة الدول المستخدمة للطاقة المتجددة.

كما أشار إلى أن هناك اتفاقية واسعة النطاق داخل المجلس الأوروبي تنص على ضرورة السعي لخفض الانبعاثات الكربوينة بطريقة تدعم الصناعة وتحافظ على التماسك الاجتماعي.

وبدورها، أكدت ريبيرا أن التحول الأخضر لم يعد يتعلق فقط بسياسة المناخ ولكن أيضًا بالإداء الاقتصادي والأمن والقدرة التنافسية الصناعية.