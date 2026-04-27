فضيحة إبستين.. البرلمان البريطاني يعتزم التحقيق مع ستارمر

يعتزم البرلمان البريطاني التصويت غدًا على إمكانية إجراء تحقيق مع رئيس الوزراء كير ستارمر، للنظر فيما إذا كان قد ضلّل مجلس العموم بشأن تعيين السفير السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، وفقًا لما صرّح به رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل.

وقالت وكالة رويترز إن هذا التحقيق قد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل ستارمر، حيث قاوم حتى الآن الضغوط للاستقالة بسبب قراره بتعيين ماندلسون، ولكن إذا ثبت أنه ضلّل البرلمان عن عمد، فمن المرجح أن يصبح منصبه غير قابل للاستمرار.

وأقال ستارمر ماندلسون في سبتمبر الماضي بعد أن تبيّن أن علاقته بالمجرم الجنسي الأمريكي الراحل جيفري إبستين كانت أعمق مما كان معروفًا سابقًا.

وأثار ذلك شكوكًا حول حكمة ستارمر في تعيينه، وتفاقمت هذه الشكوك بعد الكشف عن أن هيئة التدقيق الأمني ​​وصفت التعيين بأنه حالة شائكة، وأنها كانت تميل إلى عدم منحه التصريح الأمني ​​- وهو قرار نقضه مسؤولو وزارة الخارجية دون إبلاغ رئيس الوزراء.