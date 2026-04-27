سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تطوير التعاون الثنائي

بحث السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مع السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العمل العربي المشترك.

و أعرب السفير علي عبدي أواري عن تهانيه لجمهورية جيبوتي بمناسبة فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له دوام التوفيق، ولجيبوتي مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأكد السفير علي عبدي أواري، في تصريح له عقب اللقاء، أن العلاقات بين الصومال وجيبوتي تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والتكامل في منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع جمهورية جيبوتي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة التنمية في البلدين والمنطقة.