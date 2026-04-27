الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن إساءة استخدام العقوبات

دعت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن الممارسة الخاطئة المتمثلة في إساءة استخدام العقوبات والولاية القضائية طويلة الذراع، وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات ضد مصفاة نفط صينية على خلفية صلات مزعومة بإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لين جيان" - خلال مؤتمر صحفي اليوم / الاثنين /، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن بلاده تحث الولايات المتحدة الأمريكية على التخلي عن الممارسة الخاطئة المتمثلة في إساءة استخدام العقوبات والولاية القضائية طويلة الذراع.

وأكد "لين" معارضة بكين دائما للعقوبات الأحادية غير المشروعة التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي، مشددا على أن بلاده ستحمي حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة بكل حزم.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، الجمعة الماضية، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين، بالإضافة إلى نحو 40 شركة شحن وناقلة نفط متورطة في نقل النفط الإيراني.