تحذيرات من منتجات التخسيس المغشوشة .. تسبب مضاعفات خطيرة تصل للوفاة

حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، من خطورة الأدوية المغشوشة، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة مع انتشار منتجات التخسيس والمنشطات غير الموثوقة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، في برنامج"أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": “التعريف العالمي للدواء المغشوش، وفق منظمة الصحة العالمية، هو الدواء الذي قد لا يحتوي على المادة الفعالة، أو يحتوي عليها بنسب غير صحيحة، أو يحتوي على مواد ضارة أو مختلفة تمامًا عن المعلن”.

وأضاف: “بعض مستحضرات التخسيس قد تحتوي على مواد كيماوية خطيرة رغم الترويج لها كمنتجات طبيعية، وهو ما يعرض المستخدمين لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة”.

وأوضح: “هذه الأدوية قد تؤثر على الجهاز الهضمي والقلب والمخ، وقد تؤدي إلى سكتة دماغية أو قلبية أو فشل كلوي، رغم أن البعض يلاحظ فقدانًا سريعًا في الوزن”.

وأشار إلى أن بعض المواد مثل “سيبوترامين” تم حظرها عالميًا منذ عام 2010 بسبب آثارها الخطيرة، لكنها لا تزال تُستخدم بشكل غير شرعي في بعض الدول.