ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران قد يقود إلى سيناريو خطير يتمثل في انفجار خطوط أنابيب النفط خلال “ثلاثة أيام”، نتيجة تراكم الضغوط داخل الشبكة النفطية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أوضح ترامب أن تدفق كميات ضخمة من النفط دون القدرة على تصديره عبر السفن أو الحاويات قد يؤدي إلى انفجار الأنابيب ميكانيكيًا، قائلاً إن إيران قد لا تمتلك سوى أيام قليلة قبل وقوع ذلك. وأضاف أن أي انفجار محتمل سيجعل من المستحيل إعادة البنية التحتية إلى مستواها السابق.

وأشار إلى أن طهران قد تجبر في هذه الحالة على وقف جزء من صناعتها النفطية بسبب عدم توفر مساحات تخزين، محذرًا من “تطورات شديدة الخطورة” قد تفرضها طبيعة الأزمة نفسها.

وفي السياق، أكد ترامب أن الحصار البحري يعد وسيلة ضغط فعالة، لكنه ليس الأداة الرئيسية، مشددًا على أن الدور الأكبر لا يزال للجيش، نافياً أن تكون تصريحاته بشأن “الأيام الثلاثة” مرتبطة بأي هجوم عسكري أمريكي محتمل.

