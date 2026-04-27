رئيسة المفوضية الأوروبية: من السابق لأوانه إسقاط العقوبات عن إيران

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم "الإثنين" إنه من السابق لأوانه جدا إسقاط العقوبات المفروضة ضد إيران.

وأوضحت فون دير لاين - في تصريحات أدلت بها في العاصمة الألمانية برلين - أن العقوبات فُرضت بسبب “قمع إيران لشعبها”، على حد تعبيرها، مضيفة أنه "ينبغي أن نرى تغييرا أولا، تغييرا جذريا في إيران من أجل إسقاط العقوبات".

وأضافت فون دير لاين، في انتقاد لاذع للمستشار الألماني فريدريش ميرز، أنه من السابق لأوانه رفع العقوبات عن إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب شبكة /يوراكتيف/ الأوروبية.

وأوضحت أن رفع هذه العقوبات يتطلب "تغييرا جذريا في إيران".

كان الاتحاد الأوروبي قد مدد الشهر الماضي عقوباته على إيران حتى أواخر عام 2027، بعد أن أدرج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة المنظمات الإرهابية في فبراير الماضي.

وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم أثناء زيارتها إلى برلين خلال اجتماع للحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري.