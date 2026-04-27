وزير الخارجية البحريني : إيران تعطل عمليات الشحن في مضيق هرمز

دعا وزير الخارجية البحريني، إلى إعادة فتح مضيق هرمز من دون أي شروط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية البحريني:" إيران تقوم بتعطيل عمليات الشحن في مضيق هرمز وتؤثر على إمدادات الطاقة".

وفي وقت سابق، قدمت إيران مقترحاً جديداً لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنّ وضع المفاوضات بشأن المطالب الأمريكية الرئيسية لا يزال غامضاً، وفقاً لمصدر مطلع.

ويُشير تقريرٌ بثته قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، إلى أن المقترح الإيراني يشترط على واشنطن إنهاء الحرب أولاً وتقديم ضمانات بعدم استئنافها.