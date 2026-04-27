ترمب يستدعي فريقه لغرفة العمليات.. خيارات حاسمة بشأن إيران ومقترح مفاجئ حول مضيق هرمز

كشف موقع “أكسيوس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لعقد اجتماع مهم، الاثنين، داخل "غرفة العمليات" في البيت الأبيض، بمشاركة كبار مستشاريه للأمن القومي والسياسة الخارجية، لبحث تطورات الملف الإيراني.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع على حالة الجمود التي تخيم على مسار المفاوضات مع طهران، إلى جانب مناقشة الخيارات المحتملة للتحرك في المرحلة المقبلة، بما في ذلك السيناريوهات المرتبطة بالتصعيد أو التهدئة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إيران قدمت، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً لواشنطن يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار، مقابل تأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.

وبحسب مصادر أميركية مطلعة، فإن المبادرة تضع أولوية لمعالجة أزمة الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية التوصل إلى تمديد طويل الأمد لوقف إطلاق النار، أو حتى اتفاق شامل ينهي حالة الحرب بشكل دائم.