النفط يقلص مكاسبه مع طرح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وسط استمرار التوترات

قلّصت أسعار النفط، جزءًا من مكاسبها خلال تعاملات آسيا، اليوم /الاثنين/، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن إيران قدمت مقترحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

ورغم هذا التراجع الطفيف، حافظت الأسعار على اتجاه صعودي في ظل تعثر محاولات استئناف محادثات السلام بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب استمرار ضعف تدفقات النفط عبر المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتسجل 106.64 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى 107.97 دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 95.21 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وذكرت منصة اكسيوس أن المقترح الإيراني يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، إلى جانب تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، وهو ما قد يواجه اعتراضًا من الجانب الأمريكي.

وتتمثل أبرز مطالب واشنطن في تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم ووقف جميع الأنشطة النووية، وهي شروط رفضتها طهران إلى حد كبير، رغم حالة الغموض التي تحيط ببرنامجها النووي عقب الضربات الأمريكية في منتصف 2025.

في المقابل، تشترط الولايات المتحدة إعادة فتح المضيق قبل الدخول في أية مفاوضات جادة، بينما تطالب إيران برفع الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها.

وعلى صعيد متصل، ألغى الرئيس الأمريكي زيارة كانت مقررة لمسؤولين أمريكيين إلى باكستان لإجراء محادثات بشأن إيران، وذلك بعد مغادرة مسؤولين إيرانيين إسلام أباد؛ ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين رغم تمديد وقف إطلاق النار في أبريل.

ولا تزال تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية، محدودة منذ أواخر فبراير، عقب إغلاقه فعليًا من جانب إيران ردًا على التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب بشأن اضطرابات الإمدادات.

وزادت المخاوف بشأن شح المعروض بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن لا تعتزم تمديد الإعفاء الذي يسمح بشراء النفط الروسي والإيراني الموجود بالفعل في البحر، وهو إجراء كان قد استُخدم مؤقتًا لتخفيف تداعيات نقص الإمدادات الناتج عن الحرب.