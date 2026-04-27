الكرملين : روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لحل النزاع بين إيران والولايات المتحدة

أكد الكرملين، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لحل النزاع بين إيران والولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم، في موسكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إنه "تلقى رسالة" من المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، وتمنى له "كل التوفيق".

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن بوتين قوله: "ستبذل روسيا قصارى جهدها لمصلحة دول المنطقة لتحقيق السلام في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن موسكو ستواصل الحفاظ على علاقة "استراتيجية" مع إيران.