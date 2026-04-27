بوتين بعد لقاء عراقجي: كل التوفيق للمرشد الإيراني

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم، في موسكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إنه "تلقى رسالة" من المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، وتمنى له "كل التوفيق".

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن بوتين قوله: "ستبذل روسيا قصارى جهدها لمصلحة دول المنطقة لتحقيق السلام في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن موسكو ستواصل الحفاظ على علاقة "استراتيجية" مع إيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مدينة "سانت بطرسبرج" في زيارة إلى روسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال عراقجي- حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن زيارته الحالية لروسيا ولقاءه كبار المسئولين الروس سيكون بمثابة فرصة جيدة لمناقشة التطورات في الحرب واستعراض آخر المستجدات.

كما أعرب عراقجي - في تصريحات لدى وصوله إلى مطار "بولكوفو" الدولي في مدينة "سانت بطرسبرج"- عن ثقته بأن المشاورات والتنسيق بين طهران وموسكو سيكون لهما أهمية خاصة.