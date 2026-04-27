بوتين: روسيا ستفعل كل ما يتوافق مع مصلحة إيران ودول المنطقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستفعل كل ما يتوافق مع مصلحة إيران ودول المنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال بوتين: “روسيا ستبذل أقصى جهد لإحلال السلام في الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، بأنه من السابق لأوانه رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت في برلين، خلال اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري : "نعتقد أن رفع العقوبات سابق لأوانه"، مضيفةً أن العقوبات فُرضت بسبب قمع إيران لشعبها.

وأضافت فون دير لاين: "علينا أولاً أن نرى تغييراً، تغييراً جوهرياً في إيران من أجل رفع العقوبات".