التعليم تدرس إمكانية تطبيق "التصحيح الإلكتروني" في امتحانات الدبلومات الفنية

علم موقع صدى البلد ،أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدرس حاليا مدى إمكانية تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 المنعقدة بنظام البوكليت ، وذلك لتطوير آليات التقييم وتقليل التدخل البشري، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في رصد الدرجات

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من 6 يونيو 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، تفاصيل هامة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 :

إجمالي عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ 2506 لجنة على مستوى الجمهورية

يؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نحو 820 ألف طالب وطالبة

سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس

يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم

تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف

سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .

نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026 ، لرصد خططههم المستقبلية ، وقياس جاهزيتهم للإنتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإستفادة من هذه الدراسة في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية

وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تعميم الإستبيان على جميع مدارس التعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، مع التأكيد على أهمية مشاركة طلاب الدبلومات الفنية 2026 وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها .