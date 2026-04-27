التعليم تدرس إمكانية تطبيق "التصحيح الإلكتروني" في امتحانات الدبلومات الفنية

علم موقع صدى البلد ،أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدرس حاليا مدى إمكانية تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 المنعقدة بنظام البوكليت ، وذلك لتطوير آليات التقييم وتقليل التدخل البشري، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في رصد الدرجات

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من 6 يونيو 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، تفاصيل هامة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 :

  •  إجمالي عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ 2506 لجنة على مستوى الجمهورية
  • يؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نحو 820 ألف طالب وطالبة
  • سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026. 
  •  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس
  • يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم
  • تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف
  • سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026
  • أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .

نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط  النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026 ، لرصد خططههم المستقبلية ، وقياس جاهزيتهم للإنتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإستفادة من هذه الدراسة في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية

وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تعميم الإستبيان على جميع مدارس التعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، مع التأكيد على أهمية مشاركة طلاب الدبلومات الفنية 2026 وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها .

