التعليم تدرس إمكانية تطبيق "التصحيح الإلكتروني" في امتحانات الدبلومات الفنية

علم موقع صدى البلد ،أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدرس حاليا مدى إمكانية تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 المنعقدة بنظام البوكليت ، وذلك لتطوير آليات التقييم وتقليل التدخل البشري، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في رصد الدرجات
وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من 6 يونيو 2026
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، تفاصيل هامة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 :
- إجمالي عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ 2506 لجنة على مستوى الجمهورية
- يؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2026 نحو 820 ألف طالب وطالبة
- سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026.
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس
- يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم
- تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف
- سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026
- أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .
نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .
رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026
يمكن الوصول إلى رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء دراسة تتبعية من خلال طرح استبيان لطلاب الدبلومات الفنية 2026 ، لرصد خططههم المستقبلية ، وقياس جاهزيتهم للإنتقال إلى سوق العمل أو استكمال التعليم
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإستفادة من هذه الدراسة في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية
وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تعميم الإستبيان على جميع مدارس التعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، مع التأكيد على أهمية مشاركة طلاب الدبلومات الفنية 2026 وتيسير إجراءات التنفيذ لضمان دقة البيانات وجودتها .