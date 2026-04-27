وزير التعليم: تدريس الثقافة المالية سيعزز وعي الطلاب بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن خطوة تدريس الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية ، سوف تسهم في تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2026 ، توقيع مذكرة تفاهم ، لتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي .

ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم ، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بـ تنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، سيتم غداً الثلاثاء بمقر البورصة المصرية بحضور ، كل من :

- محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- أحمد كجوك وزير المالية

- الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

- الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

- السيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

- البروفيسور اوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية

ومن المقرر أن يركز منهج الثقافة المالية المقرر تدريسه لطلاب المرحلة الثانوية على تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، حيث سيتم من خلاله تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وفي خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما والوفد المرافق له، وذلك لبحث الاستعدادات الجارية بشأن تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، والتي من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأنها غدا بين الجانبين بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص الدولة المصرية على مواصلة الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في التعليم