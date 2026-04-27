ننشر تفاصيل تدريس "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2026 ، توقيع مذكرة تفاهم ، لتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي .

ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم ، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بـ تنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، سيتم غداً الثلاثاء بمقر البورصة المصرية بحضور ، كل من :

- محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- أحمد كجوك وزير المالية

- الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

- الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

- السيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

- البروفيسور اوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية

تفاصيل تدريس الثقافة المالية لطلاب المدارس



ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية توعية طلاب المدارس بالثقافة المالية، موضحًا أن فهم أساسيات التعاملات المالية يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، ومواكبة متطلبات الحياة العملية، بهدف إعداد جيل يمتلك مهارات إدارة الموارد والتخطيط المالي بشكل رشيد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الآتية :

إدراج "الثقافة المالية" في المناهج يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، سيتم من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الإستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.