الأمين العام لحزب الله: لن نتخلى عن السلاح
خالص التعازي.. اتحاد الكرة ينعي اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء
من البلاغ وحتى عودة التيار.. كيف تُدار منظومة أعطال الكهرباء؟
الشيوخ يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
التعليم تتعاون مع جامعة هيروشيما لتدريس منهج "الثقافة المالية" لطلاب ثانوي
بدء هدنة الثلاثة أسابيع في جنوب لبنان وسط خروقات إسرائيلية وغارات متفرقة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية على مصافي نفطنا
الرئيس ميونج: ملتزمون باستعادة الثقة بين الكوريتين.. وندعو يانج إلى الاستجابة
جورج وسوف يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية
سلطات الاحتلال تعلق الدراسة بالمواقع القريبة من لبنان.. ونتنياهو يلغي حفلًا جماعيًا
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 108.34 دولار للبرميل مع تعثر محادثات إيران
تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تتعاون مع جامعة هيروشيما لتدريس منهج "الثقافة المالية" لطلاب ثانوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما والوفد المرافق له، وذلك لبحث الاستعدادات الجارية بشأن تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، والتي من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأنها غدا بين الجانبين بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص الدولة المصرية على مواصلة الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في التعليم

 وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن خطوة نشر الثقافة المالية بين طلاب المرحلة الثانوية تسهم في تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التعاون الجاري بين الجانبين المصري والياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" والتي لاقت اهتماما كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن دراسة المادة ومنح الطلاب الذي نجحوا في اختبار "توفاس" شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما كان له مردود إيجابي لدى الطلاب وساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال تدريب الكوادر التعليمية وتطوير قدراتهم، بما يحقق نقلة نوعية في جودة العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد النجاح الباهر لأوجه التعاون خلال الفترة السابقة خاصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتناول اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لتوقيع مذكرة التفاهم غدا، فضلا عن بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمعلمين بدولة اليابان.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التبادل الطلابي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات دولية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتوسيع آفاقهم، فضلًا عن تعزيز التفاهم الثقافي بين الجانبين المصري والياباني.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة المصرية اليابانية في تطوير التعليم، خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في بناء أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميًا.

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

ترشيحاتنا

المتهم

حبس المتهم بتحطيم سيارة وسرقة محتوياتها بفيصل

المتهمين

القبض على 8 أشخاص هددوا شخص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

جثة

مصرع طفلة وإصابة أخرى في حادث ميكروباص بكفر شكر.. والنيابة تأمر بالدفن

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد