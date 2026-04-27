تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الأمن الغذائي، أعلنت جمعية الأورمان عن تنفيذ مبادرة إنسانية جديدة بمحافظة الشرقية، تضمنت توزيع كميات كبيرة من محصول "البطاطس" على 2100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

أضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه شمل التوزيع عدد 29 قرية وهم قرى القنايات وأشراف القنايات وكفر الأشراف والنخاس وحوض الطرفة وعزبة حلمى وبنايوس وطهره حميدة والعصلوجى والنكارية وحى مبارك بمركز الزقازيق، وقرى أولاد موسى وكفر السواقى ودويدار والحصوة وغابة البلد وسنتريس وكفر الأعصر والشروه وأبو كبير البلد وعزبة بشير والطوبجى والعوضى بمركز أبو كبير، وقريتي عزبة نظرى وأبو سليم بمركز الحسينية، وقرى كفر المحمودية والمطاوعة والسلمون بمركز ههيا.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى أن المديرية تتابع بصفة دورية عملية توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع تمت من خلال خطة عمل متكاملة استهدفت الوصول إلى القرى النائية والمناطق الأكثر احتياجاً، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على قواعد بيانات دقيقة تم إعدادها مسبقاً بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

وأوضح أنه تم التركيز على الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإدخال البهجة على أسرهم، مشيرًا الى أنه يتم توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها علي الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا وان عمليه التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الاهليه تحت إشراف مديريه التضامن الاجتماعى.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية بالمحافظة ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، و توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.