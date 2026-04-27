واقعة مثيرة بالإسماعيلية.. مشادة تتحول إلى خطف طفل

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تستغيث وتتهم طليق ابنتها بالاعتداء عليها وخطف حفيدها أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

خطف حفيدها بالقوة

ومن جانبها، قالت الجدة، إنها تعرضت للاعتداء من قبل طليق ابنتها أثناء تواجدها لتنفيذ حكم الرؤية، مشيرة إلى أن الواقعة تطورت بشكل مفاجئ بعد مشادة كلامية بين الطرفين، لافته إلى أنه قام بالتعدي عليها بالضرب والسحل.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طليق ابنتها قام بخطف حفيدها بالقوة خلال وجوده في المكان المخصص للرؤية، ثم فرّ من الموقع بمساعدة بعض أفراد أسرته، على حد قولها، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق الشديد لديها.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات المعنية، مطالبة بسرعة التدخل لإعادة الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تتحول لحظة رؤية عادية إلى واقعة بهذا الشكل، على حد وصفها.