تكاثر السحب على مناطق متفرقة وأمطار متوسطة بعد ساعات| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتسود خلال الطقس اليوم، أجواء مائلة للحرارة إلى حارة على أغلب الأنحاء، فيما تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة 23 درجة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس اليوم، تشير إلى استمرار التغيرات الجوية الحادة التي تميز فصل الربيع. ورصدت محطات الأرصاد منذ الساعات الأولى للصباح تحركاً ملحوظاً للسحب الممطرة باتجاه الشرق، مما يزيد من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من السواحل الشمالية الشرقية وصولاً إلى شمال ووسط سيناء.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة تدريجياً، إلا أن الأرصاد وصفت حالة الطقس نهاراً بـ "المائل للحرارة" على أغلب الأنحاء، بينما يظل معتدلاً على السواحل الشمالية، مع شعور بالبرودة النسبية خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وحذرت هيئة الأرصاد من فرص عالية لتكون الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والتي قد تؤثر على مستوى الرؤية حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وفيما يتعلق بخريطة الأمطار، أشارت البيانات إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية أحياناً على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمال امتداد أمطار خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً، وسط تحذيرات جدية من احتمال حدوث ضربات البرق ونشاط رياح قوي ناتج عن الهواء الهابط من السحب الرعدية.

وتأتي الرياح كأبرز الظواهر الجوية المؤثرة لهذا اليوم، حيث يسود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعته بين 30 و 45 كم/ساعة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بشكل خاص على شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد استمرار تراجع درجات الحرارة العظمى لتسجل 27 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و 26 درجة على شمال الصعيد، بينما تظل السواحل الشمالية هي الأقل حرارة بـ 22 درجة مئوية، فيما ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذافة التدابير الاحترازية ومتابعة النشرات الجوية المحدثة لحظياً للتعامل مع هذا التقلب المفاجئ.