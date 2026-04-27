ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مبابي في بيان رسمي

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، كشف خلاله تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه كيليان مبابي، عقب خضوعه لفحوصات طبية دقيقة بإشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعد خروجه متأثرًا بالإصابة خلال مواجهة ريال بيتيس الأخيرة في الدوري الإسباني.

وأوضح البيان الرسمي، أن اللاعب يعاني من تمزق في عضلة نصف الوتر، مع التأكيد على خضوع حالته للمتابعة اليومية من أجل تقييم تطورات التعافي وتحديد مدة الغياب بشكل نهائي.

وجاءت الإصابة بعد خروج مبابي خلال مواجهة ريال بيتيس، التي انتهت بالتعادل، حيث اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، قبل أن تكشف الفحوصات لاحقًا عن طبيعة الإصابة بشكل أدق.

وتثير هذه الإصابة حالة من القلق داخل النادي، خاصة مع اقتراب مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة يوم 10 مايو، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة اللاعب حتى الآن.

وباتت مشاركة النجم الفرنسي في اللقاء محل شك، ما يمثل ضربة محتملة لريال مدريد في واحدة من أهم مباريات الموسم.